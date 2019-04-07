وظائف للرجال والنساء بمركز تنمية الفكر في جدة

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أعلن مركز تنمية الفكر توفر وظائف إدارية وطبية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمركز بمحافظة جدة، بالمسميات التالية (ممثلي خدمة العملاء، وأطباء نفسيين..، ومعلمي تربية خاصة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- ممثلو خدمة العملاء (Customer Service Representatives).

2- أطباء نفسيون (Psychologists).

3- معلمو تربية خاصة (Special Needs Teacher). الشروط العامة:

1- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- إجادة التحدث باللغتين العربية والإنجليزية. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]





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