مؤسس شركة “تسلا” يخسر أكثر من مليار دولار في دقيقتين

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أفادت وكالة “بلومبرغ” ، بأن مؤسس شركة “تسلا” الأمريكية ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك، خسر خلال دقيقتين نحو 1.1 مليار دولار بحسب روسيا اليوم .
وأوضحت الوكالة، أن سهم شركة “تسلا” انخفض بنسبة 11% في بداية تعاملات أمس الأول، ما انعكس سلبا على ثروة رجل الأعمال الأمريكي، والتي انخفضت إلى 22.3 مليار دولار بنهاية التعاملات.
ووفقا لـ “بلومبرغ” فإن سهم “تسلا” أغلق تعاملات الخميس عند 267.78 دولار..، بانخفاض نسبته 8.23%، وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة عن تسليم 63 ألف سيارة في الربع الأول من العام الجاري، دون التوقعات البالغة 76 ألفا.
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