شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليونا تنهي تقاطع سوق ماشية الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ تقاطع 18 بالضلع الشمالي الغربي للطريق الدائري بالأحساء «تقاطع طريق سوق الغنم»، وفتحه أمام حركة السير، بتكلفة وصلت إلى 15 مليون ريال.

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، المهندس أحمد الغامدي، إلى أن تنفيذ التقاطع ضمن خطة الوزارة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والهامة بمحافظة الأحساء، سعياً من وزارة النقل للعمل على راحة وسلامة مستخدمي الطرق وبما يتناسب مع التطور الحاصل بالمحافظة.

وأوضح الغامدي أن التقاطع يقع ضمن مشروع تنفيذ المجموعة العاشرة بالمنطقة الشرقية، والذي يتضمن كذلك عددا من المشاريع وهي مشروع استكمال الضلع الغربي للطريق الدائري بالأحساء بطول (29) كم، مع تنفيذ ثلاثة تقاطعات على السكة الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ تقاطع رقم (17) على طريق مكة /‏ الصناعية وبتكلفة تجاوزت (164) مليون ريال، إضافة إلى مشروع تقاطع مدخل قرية الوزية مع طريق الهفوف /‏ بقيق بتكلفة تجاوزت (39) مليون ريال، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وفتحه أمام حركة السير، ومشروع ازدواج طريق الهفوف العقير بطول (43) كم، مع رفع مستوى السلامة على طريق الهفوف /‏ سلوى بتنفيذ سياج جانبي وبتكلفة بلغت (66) مليون ريال.

وأبان أنه اعترض تنفيذ التقاطع مجموعة من الخدمات التابعة لعدد من الجهات، مشيداً بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع تلك الجهات لإنهاء التعارض مع المشروع سواءً بالترحيل أو بالحماية.

وأشار مدير عام فرع وزارة النقل إلى أن التقاطع سيسهم بشكل كبير في تنظيم الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق الدائري بالأحساء.