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تكريم مدير شؤون المدربين في «تقنية» الدمام

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احتفل قسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية بالدمام بتكريم مدير إدارة خدمات المتدربين بالقسم خالد الشعيبي بمناسبة انتهاء فترة عمله وإحالته إلى التقاعد، وذلك بعد أن قضى أكثر من ثلاثين عاما في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبعد أن تقلد عدة مناصب إدارية، ومنها مسؤول وحدة الجودة ومنسق مناهج ووكيل التدريب لسجون الدمام والخبر وكانت متميزة.

وحضر الحفل وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الأمين العام السابق لجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية د.عبد الله القاضي ورئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم وعميد الكلية التقنية بالدمام والقطيف أحمد الثنيان والمهندس أحمد الغامدي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وكذلك المدربون والمسؤولون في المؤسسة في القطاع الشرقي وأسرة الشعيبي بالدمام والأحساء وابنا المكرم عبد الرحمن وتركي الشعيبي ومنظما الحفل أسامة بونهية وسالم آل نخيش.

وفي ختام الحفل كرم الحضور المكرم خالد الشعيبي بتقديم الهدايا التذكارية تكريما له على الإنجازات التي قدمها خلال فترة عمله.

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