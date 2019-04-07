شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدير شؤون المدربين في «تقنية» الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وحضر الحفل وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الأمين العام السابق لجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية د.عبد الله القاضي ورئيس مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم وعميد الكلية التقنية بالدمام والقطيف أحمد الثنيان والمهندس أحمد الغامدي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وكذلك المدربون والمسؤولون في المؤسسة في القطاع الشرقي وأسرة الشعيبي بالدمام والأحساء وابنا المكرم عبد الرحمن وتركي الشعيبي ومنظما الحفل أسامة بونهية وسالم آل نخيش.
وفي ختام الحفل كرم الحضور المكرم خالد الشعيبي بتقديم الهدايا التذكارية تكريما له على الإنجازات التي قدمها خلال فترة عمله.
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