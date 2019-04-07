شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى لتعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز اليوم فعاليات ملتقى تعزيز الصحة تحت شعار «جودة الحياة.. لصحة الفرد والمجتمع» بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وجمعية صحية وتوعوية، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات. ويأتي الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين احتفاء بيوم الصحة العالمي وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة، ويهدف إلى نشر ثقافة الوعي الصحي وتعزيز أساليب الحياة الصحية والتطوع من خلال إقامة الدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأطباء المتخصصين، حيث سيتم خلال الملتقى عرض منتجات صناعة التطوع الصحي وتعزيز الصحة والوقاية في المجتمع المحلي. ويشهد الملتقى الذي يحظى بتواجد أكثر من 30 شركة صحية متخصصة في صناعة تعزيز الصحة توقيع عدة اتفاقيات بين الجهات الصحية في الوقاية من الأمراض وكذلك التطوع والتدريب الصحي، حيث وصل عدد المسجلين في الملتقى إلى 3000 مسجل، ويشارك في إنجاحه 150 متطوعا من مختلف الكليات الصحية بالجامعة الذين يتواجدون بشكل فعال في كل المناسبات الصحية معززين دورهم في خدمة المجتمع. من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور سامي الزهراني أن انعقاد ملتقى تعزيز الصحة يأتي تأكيدا على حرص الجامعة على تحقيق رؤية المملكة 2030.

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