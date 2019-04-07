شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم العمالية في الدمام تكرم مكتب العمل بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

أقام مكتب العمل بمحافظة الخبر ورشة عمل قدمها مشاري آل ربح شرح فيها نظام العمل والعمال بالتفصيل وتناول أنواع العقود وحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل. وتطرق في الورشة إلى عدة محاور منها الشخصيات الأربع للمراجعين وكيفية التعامل معهم، وأساليب الوصول إلى الصلح.وعلى الصعيد نفسه، كرم قسم الصلح بالمحاكم العمالية بالدمام مكتب العمل بمحافظة الخبر في لفتة كريمة؛ وذلك نظير ما قدمه المكتب في إقامة ورشة عمل تطوير أقسام الصلح بالمحاكم العمالية بالدمام.

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