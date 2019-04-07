شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وافدا يشهرون إسلامهم في «تعاوني» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أشهر أحد عشر شخصا جديدا إسلامهم يمثلون تسعة من الرجال وامرأتين في الشهر الماضي في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، والذي شهد استفادة أكثر من 34 ألف مستفيد من البرامج والفعاليات المتنوعة خلال الشهر الماضي.

وأشار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام (نور) محمد الصافي إلى إسلام 9 أشخاص جدد من الرجال وامرأتين من النساء خلال الشهر الماضي للعام الحالي واستفادة 34605 مستفيدين من 566 برنامجا أقيمت خلال هذه الفترة.

وأشار الصافي إلى استفادة (34088) مستفيدا من قسم الجاليات، والتي تنوعت برامجها من الدروس العامة وبلغوا (1483) مستفيدا من 60 درسا بلغات مختلفة، وبلغ عدد المستفيدين من خطب الجمعة أو الترجمة (20070) مستفيدا، وشهدت الدعوة عبر الإنترنت استفادة (9939) مستفيدا من 110 مناشط، وتنوع البرامج في قسم الجاليات من الحلقات والمحاضرات الشهرية والكلمات التوعوية وتوزيع المواد الدعوية، حيث وزع المكتب العديد من المواد الدعوية والتعليمية.

‏كما أقام المكتب العديد من الجولات الدعوية ورعاية المسلمين الجدد وتأهيل الدعاة، ودعوة غير المسلمين ورعاية السائقين، كما شهد قسم الدعوة والإرشاد استفادة (517) مستفيدا من المحاضرات والدروس خلال الشهرين الماضيين، كما أقيمت برامج منوعة في القسم النسائي بلغ المستفيدين منها (120) من النساء والأطفال من البرامج من براعم النور وبرنامج دعوتهم مسؤوليتي والقاعدة النورانية بالإضافة إلى أن عدد المسلمات الجدد بلغ اثنتين في الشهر الماضي.

‏واختتم الصافي حديثه بقوله: إن الخطة ولله الحمد تسير وفق ما خطط لها، وإن هذه الإنجازات كانت بفضل الله تعالى ثم بدعم من أصحاب الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله عز وجل موجها شكره للداعمين والعاملين وكل من أسهم في برامج المكتب.