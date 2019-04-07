شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1.229 لغما خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2019م، من انتزاع 1.229 لغمًا، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد و738 لغمًا مضادًا للدبابات و448 ذخيرة غير متفجرة و15 عبوة ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6.647 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52.777 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

في غضون ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 288 سلة غذائية، تزن 21 طنًا و312 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة، ليستفيد منها 1.728 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.