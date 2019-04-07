شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1.229 لغما خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52.777 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
في غضون ذلك، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 288 سلة غذائية، تزن 21 طنًا و312 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة، ليستفيد منها 1.728 فردًا.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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