شكرا لقرائتكم خبر عن بناء مقر دائم ومستودع لجمعية البركة الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام مؤخرا، اجتماع الجمعية العمومية العادية لهذا العام 1440، بحضور رئيس مجلس الإدارة م.خالد الشلالي، ونائب رئيس المجلس، والأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والمشرف العام على جمعية البركة الخيرية أحمد الزهراني، ومندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام فاضل العتيبي وذلك في قاعة الاجتماعات بفرع الجمعية في حي الشاطئ بالدمام.

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة م.خالد الشلالي رحب فيها بجميع الحضور، وشكر فيها كل من دعم وأسهم في إنجاح أعمال ونشاطات الجمعية، متطرقا إلى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به جمعية البركة الخيرية من خلال برامجها المتنوعة، موضحا أن لدى الجمعية عدة مشروعات قائمة ومشروعات مستقبلية تسهم في تقديم الدعم للجمعية والمستفيدين من خدماتها.

و قدم الشلالي عرضا تقديميا لمشروعات وأنشطة وبرامج الجمعية وعن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، مفيدا بأن الجمعية تسعى إلى تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية وتقنية متطورة وأساليب إبداعية في نطاق جغرافي محدد، مشيرا إلى أن الهدف هو تأهيل المستفيدين لحياة أفضل وتوثيق التعاون مع القطاعات الخيرية والحكومية والأهلية كافة، بما يخدم رسالة الجمعية.

بعد ذلك أقرت التوصيات وقرارات الاجتماع ومنها إقرار الميزانية العامة لعام 2017 واعتماد الميزانية التشغيلية لعام 2019. البدء في تسويق وبناء المقر الدائم للبركة الخيرية بجوار مشروع وقف الساعي. بناء أو شراء مستودع للبركة الخيرية. اعتماد الهيكل التنظيمي للبركة الخيرية. اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2019. بعدها أقر جميع الأعضاء إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية وقبول اعتذار من لا يرغب الاستمرار في العضوية نظرا لظروفه الخاصة وممن تغيبوا عن حضور الاجتماعات السابقة.

عقب ذلك عرض الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية 2017، من قبل محاسب الجمعية علي بن سعيد الشهراني أوضح فيه أن هناك تحسنا في الوضع المالي للجمعية مقارنة بالأعوام الماضية، وتم المصادقة عليها من قبل جميع الحضور واعتمادها، ثم نوقش موضوع المشروعات المستقبلية للجمعية مع الأعضاء من خلال حوار مفتوح لجميع الأعضاء.