شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 15 فائزا بـ «جائزة القطيف للإنجاز» في نسختها السابعة والان نبدء بالتفاصيل
وتسلم الفائزون وشاح الجائزة ودرعها ومبلغ الجائزة (10 آلاف ريال)، كما تم الإعلان عن بعض الأعمال التي لم يحالفها الحظ بالفوز وتسلموا وشاح الجائزة ودرع الإشادة بالعمل.
» مهارات وإبداع
وحصل على جائزة الفن في مجال التصوير فيصل هجول عن ألبوم صور بعنوان «خجوج» فيه تتبع لبعض مراحل حياة أحد الطيور، فيما حصل على جائزة الناشئ المنجز في المهارات موسى السادة لحفظه 10 أجزاء من القرآن الكريم على مستوى المملكة ودول الخليج، ونال جائزة الأدب في مجال الشعر مناصفة حسين ال عمار وعلي سباع عن تقديمهما مجموعة شعرية.
وجاءت جائزة الناشئ المنجز في الإنجارات مناصفة بين حيدر ال قرين لتقديمه نصوصا قصصية، وفاطمة القديحي لتقديمها قصة بعنوان «جولة في مجره»، وحصل على جائزة الناشئ المنجز في المهارات علي الصادق لتميزه في مهارات الرياضيات وفوزه بالمركز الرابع على مستوى المملكة بالإضافة إلى حفظه 10 أجزاء من القرآن الكريم.
» مشاريع مبتكرة
وحصل على جائزة الأدب في مجال النص المسرحي علي ال غزوي لتقديمه أعمالا مسرحية، فيما حصل على جائزة المنجز الواعد في البحوث الطبية محمد العوامي لبحثه فحص الحالة العقلية المصغرة النسخة الثانية، وحصل على جائزة الناشئ المنجز في الإنجازات هادي المحسن لتفوقه في البطولات الفردية في كرة المضرب. وأشادت الجائزة بالأعمال في مهارت الناشئ المنجز لمريم العلوي لتميزها في حفظ سور من القرآن الكريم، وفي البحوث والدراسات البيئية لحصة القحطاني لبحثها بعنوان «العلاقة بين تلوث الهواء في المملكة بالنوع 1 من مرض السكر»، وفي إنجازات الناشئ المنجز لسلام الجشي لفكرة مشروع عجلات الطاقة، وزينب الحايك لمجموعة قصص، وعلي السادة لتفوقه في مهارات الحسابات الذهنية.
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