شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وبمتابعة حثيثة من الأمين العام للمجمع الدكتور بندر السويلم. وقدمت لضيوف المجمع نسخ من القرآن الكريم وترجمة لمعانيه والذين أعربوا عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولوزير الشئون الإسلامية على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله، معبرين عن مشاعر الفرح والسرور بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. وأبدوا إعجابهم بما تقدمه المملكة للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات، مشيدين بمنهج المملكة الإسلامي المعتدل والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان. من جانبه أوضح الأمين العام للمجمع الدكتور بندر السويلم أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تشرف باستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين لإطلاعهم على أكبر مطابع في العالم لطباعة المصحف الشريف وليشاهدوا عن قرب الجهود الكبيرة المادية والمعنوية التي تبذلها المملكة بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين - حفظهما الله - لخدمة كتاب الله العزيز.
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