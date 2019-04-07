شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الشثري لـ "اليوم": شبابنا أثبت مواقفه ضد المخططات الدنيئة والان نبدء بالتفاصيل

شدد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري لـ«اليوم»، على أن شباب المملكة لهم آثار طيبة في كافة المجالات، وأن الكثير ممن يتربص بهذا الوطن كان للشباب دور هام في ردهم والتصدي لهذه المحاولات الفاشلة، ومن هنا فقد وجه الشيخ الشثري رسالة إلى الشباب ذكر فيها: «أن من فضل الله -عز وجل- أننا نسعد بأبناء المملكة وأبناء هذه المنطقة بأن لهم آثارا جميلة وأخلاقا طيبة وأفعالا حميدة، وكان الكثير من أعدائنا يعولون عليهم في تحقيق مخططاتهم الدنيئة، ولكنهم أثبتوا أنهم رجال، وأنهم ممن وقف ضد تلك المحاولات، وكان لهم الأثر الحميد في ترابط المجتمع وفي رد الدعايات الكاذبة حوله وحول قيادته ورموزه وحول وجهائه بكافة مجالاتهم، فهنيئا لنا بهؤلاء الشباب الذين نغتبط بوجودهم بيننا».

وأضاف في حديثه خلال استضافته في منزل عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: «من فضل الله -عز وجل- أن جعل في هذه المنطقة رجالا لهم الأثر الحميد في كافة المجالات، سواء في النواحي الاجتماعية أم التنموية أم الترابط والتواصل، فإن زيارتهم والتواصل معهم من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه تعالى، وإذا استحضر الفرد ما ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل «وجبت محبتي في المتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في»، علم أن هذه الزيارات تحقق مقاصد شرعية كبيرة من وجود الألفة والمحبة والترابط والتواصل والتعاون ووجود الرقي في مجتمعاتنا، وسعدت اليوم بلقاء مجموعة من وجهاء هذا المجتمع على مستويات ومجالات مختلفة، منهم من له الأثر الحميد في التوجيه والوعظ والرقي الحضاري والآثار الجميلة في تواصل الناس وترابطهم وتواصلهم، ومنهم من يكون له الأثر الجميل في إزالة ما قد ينشأ من نزاعات لأسباب متوهمة ويصلح بين الناس ويجعل بعضهم يعفو عن البعض الآخر، فلذلك أنا سعيد كل السعادة في هذا الجمع المبارك بلقائهم وفرحت أشد الفرح أن أكون بينهم».