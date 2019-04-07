الشيخ الشثري لـ "اليوم": شبابنا أثبت مواقفه ضد المخططات الدنيئة

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وأضاف في حديثه خلال استضافته في منزل عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: «من فضل الله -عز وجل- أن جعل في هذه المنطقة رجالا لهم الأثر الحميد في كافة المجالات، سواء في النواحي الاجتماعية أم التنموية أم الترابط والتواصل، فإن زيارتهم والتواصل معهم من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه تعالى، وإذا استحضر الفرد ما ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل «وجبت محبتي في المتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتبادلين في»، علم أن هذه الزيارات تحقق مقاصد شرعية كبيرة من وجود الألفة والمحبة والترابط والتواصل والتعاون ووجود الرقي في مجتمعاتنا، وسعدت اليوم بلقاء مجموعة من وجهاء هذا المجتمع على مستويات ومجالات مختلفة، منهم من له الأثر الحميد في التوجيه والوعظ والرقي الحضاري والآثار الجميلة في تواصل الناس وترابطهم وتواصلهم، ومنهم من يكون له الأثر الجميل في إزالة ما قد ينشأ من نزاعات لأسباب متوهمة ويصلح بين الناس ويجعل بعضهم يعفو عن البعض الآخر، فلذلك أنا سعيد كل السعادة في هذا الجمع المبارك بلقائهم وفرحت أشد الفرح أن أكون بينهم».
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