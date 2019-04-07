شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بلدية على مشاريع الضاحية في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

تفقد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش مؤخرا المشاريع الجديدة قيد التنفيذ، واطلع على سير العمل فيها ونسبة الإنجاز، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وبدأ الدويش جولته بتفقد مشروع ردم وتسوية الأراضي في ضاحية الملك فهد، وغيرها من المشاريع التي تحت التنفيذ ومشاريع تحت إجراءات الطرح والتي تم فيها الانتهاء من عدة مراحل، كما قام بجولة على مبنى المركز الحضاري وشملت الجولة مشاريع تطوير حي الخالدية وحي الجوهرة، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير شوارع المحافظة.

واطلع على أعمال المقاول للمشاريع ومنها أعمال تنفيذ تأهيل شوارع حي الصناعية «العريفي» وشدد على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالموقع، كاشفا عن أنه سوف يتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن مشاريع جديدة جار طرحها خلال الفترة القادمة لتكتمل منظومة المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالمحافظة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل على مدير إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود وتوجيه المكتب الاستشاري بدراسة المواقع الهامة وإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية.