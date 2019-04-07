التقارب السعودي العراقي يثير غيظ خامنئي ويدفعه للانتقاد!

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي التقارب السعودي- العراقي، خاصةً بعد الزيارة الأخيرة لوفد المملكة إلى بغداد وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى افتتاح قنصلية المملكة لدى بغداد.

وزعم خامنئي أن التقارب السعودي- العراقي لا يعكس حقيقة موقف الرياض، داعيًا العراق في سياق آخر إلى ضمان خروج القوات الأمريكية بأسرع وقت من البلاد.

وبحسب وكالة “رويترز”، جاءت تصريحات خامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في إيران السبت.

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ووصل رئيس الوزراء العراقي، إلى إيران بصحبة وفد وزاري وعدد من رجال الأعمال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقبل يومين، أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن العمل جارٍ لافتتاح ثلاث قنصليات في ثلاث مدن عراقية قريبًا بعد قنصلية بغداد.

وقال القصبي: إنه يوجد 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة، وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

وأكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم المشاريع التنموية في العراق ومن ذلك ما خصصته المملكة العام الماضي من قرض مقداره مليار دولار لدعم هذه المشروعات بما يعود بالنفع على صالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لتمكين الصادرات التي أعلن عنها وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير العام المنصرم في الكويت، ومنها: مشروع مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين هدية للشعب العراقي الشقيق، مبينًا أن المملكة ستقدم منح تعليمية سنوية للعراقيين للدراسة في جامعات المملكة.