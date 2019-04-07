بعد 7 أشهر.. بناء تختتم برنامج نيرة القيادي وتكرم المستفيدات

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية البرنامج القيادي نيرة، والذي استمر لـ7 أشهر، ويهدف لتطوير قدرات الفتيات المنتسبات للجمعية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية لديهن من خلال إكسابهن مهارات أساسية تأهلهن للحياة العملية والأسرية لخلق بيئة أسرية مميزة.

وحصلت المتدربات خلال البرنامج على 248 ساعة تدريبية في عدة مجالات، حيث تضمّن البرنامج أربعة مسارات رئيسية المسار الديني والمسار الأسري والمسار المهني والمسار المهاري، وقد أقامت جمعية بناء حفلًا ختاميَّا للبرنامج بحضور المستفيدات المشاركات في البرنامج والرعاة وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين والمتدربات.

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وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء عبدالله بن راشد الخالدي أن برنامج نيرة القيادي هو إحدى مبادرات الجمعية نحو تمكين المرأة، ويهدف إلى تنمية المستفيدات من خدمات الجمعية في عدة جوانب مهمة سيكون أثرها دائمًا على المستفيدات، وقد ساهم البرنامج في صقل مواهبهن المختلفة، وعمل على تطويرهن وتحسين حياتهن من أجل صناعة نماذج ملهمة ومميزة منهن في كافة الجوانب.

وأضاف الخالدي أن جمعية بناء تحرص على تطوير البرامج المقدمة للأيتام وأسرهم وقياس الأثر بعد نهاية كل برنامج لمعرفة الجوانب الايجابية وتطويرها في المستقبل، وكذلك جوانب القصور وتلافيها للوصول بهذه البرامج إلى الجودة المأمولة التي تتماشى مع ما تشهده المملكة من تطور وازدهار في عدة مجالات جعلت القطاع غير الربحي شريكًا في التنمية، ونحن نسعى للقيام بهذا الدور الهام لنكون شركاء في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.