شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني البدع» ينقذ طفلة سقطت بين الصخور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تمكن «مدني البدع» من استخراج طفلة سقطت بين الصخور أثناء انهيار التربة بجانب منزلها. تمكن «مدني البدع» من استخراج طفلة سقطت بين الصخور أثناء انهيار التربة بجانب منزلها. واضاف الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم نقلها بواسطة الهلال الأحمر وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني البدع» ينقذ طفلة سقطت بين الصخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.