شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون يحولون طريق مكة - سكاكا إلى لوحة تشكيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

حول فنانون تشكيليون أحد مواقع طريق مكة سكاكا إلى لوحة تشكلية تنوعت موضوعاتها بين إبراز آثار منطقة الجوف، وتاريخها، ومعالمها السياحية والحضارية والزراعية، وإبراز حرفة السدو بالفن التشكيلي، والإشارة لزيتون الجوف كمنتجٍ زراعي بارز.

وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد العيسى، إن أمانة المنطقة هيأت أحد المواقع كالأولى التي تتسلمها الجمعية، في سعيها لنشر الفن بمختلف أنواعه بمدينة سكاكا، وصولاً لباقي المحافظات.

وأضاف العيسى، أن الجدارية على طريق مكة في سكاكا شارك فيها عددمن الفنانين والفنانات التشكيليين، تفعيلاً إلى اتفاقية بين أمانة الجوف والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف.