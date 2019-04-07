بيان عاجل من سند محمد بن سلمان

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، في بيان رسمي أنه في حالة تجاوز مدة التسجيل في المبادرة 72 ساعة بدون الحصول على التفعيل، يمكن للمسجل التسجيل من جديد في البرنامج، من خلال الرابط التالي: من هنا

حيث أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، قبل أيام قليلة، عن بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال سعودي، لمستحقي الدفعة الأولى والتي بلغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج” والتي تعد إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

وقد جاء الإجراء عقب اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط، وبعدما تلقوا دورة الوعي المالي، والذي يساعد في المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل.

الجدير بالذكر أن مبادرة سند الزواج، واحدة من المبادرات الهامة في المملكة العربية السعودية، التابعة لبرنامج سند محمد بن سلمان، والتي تهدف في مساعدة حديثي الزواج من السعوديين لمواجهة أعباء المعيشة، كما تقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل دوري، كما يمكن التقديم من جديد لمن ينطبق عليهم شروط المبادرة، وذلك عقب تحديث البيانات الشخصية في الجهات ذات العلاقة.