محمد بن مسعود - الدمام - عبدالمجيد يحتفل بزواجه في صبيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07 احتفل ليلة أمس عبدالمجيد أحمد حسن سيد بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صبيا، بحضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء والزملاء. 07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 01:53 AM Advertisements احتفل ليلة أمس عبدالمجيد أحمد حسن سيد بزواجه، وذلك في حفل أُقيم بإحدى قاعات الاحتفالات بمحافظة صبيا، بحضور جمع كبير من الأقارب والأصدقاء والزملاء. ، عبدالمجيد يحتفل بزواجه في صبيا ،

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