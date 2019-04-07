، شاهد .. فنانون وفنانات يحولون "طريق مكة" في سكاكا للوحة تشكيلية ،

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تفعيلاً لاتفاقية أمانة الجوف مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف، بدأت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بتحويل جدران منطقة تقع على طريق مكة وسط مدينة سكاكا إلى مرسم ولوحة فنية بسواعد فنانين وفنانات تشكيليين بمنطقة الجوف.
وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، عن أن أمانة المنطقة هيأت أحد وأول المواقع التي تتسلمها الجمعية، في سعيها لنشر الفن بمختلف أنواعه بمدينة سكاكا، وصولاً لباقي المحافظات.
وأضاف "العيسى" أن الجدارية على طريق مكة في سكاكا شارك فيها عددٌ من الفنانين والفنانات التشكيليين، الذين بدؤوا رسم لوحاتهم الفنية، والتي تنوعت موضوعاتها ما بين إبراز آثار المنطقة، وتاريخها، ومعالمها السياحية والحضارية والزراعية، وإبراز حرفة السدو بالفن التشكيلي، والإشارة إلى زيتون الجوف كمنتج زراعي بارز تشتهر به المنطقة.
وقدم "العيسى" شكره لأمانة الجوف على تهيئة أول المواقع للفنانين، وللمشاركين في الجدارية والتي من المؤمل أن تكون واحدة من علامات إبراز الفن في منطقة الجوف.
شاهد .. فنانون وفنانات يحولون "طريق مكة" في سكاكا للوحة تشكيليةعبدالرحمن العازمي الخليج 365 2019-04-07
تفعيلاً لاتفاقية أمانة الجوف مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف، بدأت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بتحويل جدران منطقة تقع على طريق مكة وسط مدينة سكاكا إلى مرسم ولوحة فنية بسواعد فنانين وفنانات تشكيليين بمنطقة الجوف.
وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، عن أن أمانة المنطقة هيأت أحد وأول المواقع التي تتسلمها الجمعية، في سعيها لنشر الفن بمختلف أنواعه بمدينة سكاكا، وصولاً لباقي المحافظات.
وأضاف "العيسى" أن الجدارية على طريق مكة في سكاكا شارك فيها عددٌ من الفنانين والفنانات التشكيليين، الذين بدؤوا رسم لوحاتهم الفنية، والتي تنوعت موضوعاتها ما بين إبراز آثار المنطقة، وتاريخها، ومعالمها السياحية والحضارية والزراعية، وإبراز حرفة السدو بالفن التشكيلي، والإشارة إلى زيتون الجوف كمنتج زراعي بارز تشتهر به المنطقة.
وقدم "العيسى" شكره لأمانة الجوف على تهيئة أول المواقع للفنانين، وللمشاركين في الجدارية والتي من المؤمل أن تكون واحدة من علامات إبراز الفن في منطقة الجوف.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:25 AM
الموقع هيأته أمانة المنطقة كأول المواقع لنشر الفن بمختلف أنواعه
تفعيلاً لاتفاقية أمانة الجوف مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف، بدأت لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بتحويل جدران منطقة تقع على طريق مكة وسط مدينة سكاكا إلى مرسم ولوحة فنية بسواعد فنانين وفنانات تشكيليين بمنطقة الجوف.
وكشف مدير ثقافة وفنون الجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى، عن أن أمانة المنطقة هيأت أحد وأول المواقع التي تتسلمها الجمعية، في سعيها لنشر الفن بمختلف أنواعه بمدينة سكاكا، وصولاً لباقي المحافظات.
وأضاف "العيسى" أن الجدارية على طريق مكة في سكاكا شارك فيها عددٌ من الفنانين والفنانات التشكيليين، الذين بدؤوا رسم لوحاتهم الفنية، والتي تنوعت موضوعاتها ما بين إبراز آثار المنطقة، وتاريخها، ومعالمها السياحية والحضارية والزراعية، وإبراز حرفة السدو بالفن التشكيلي، والإشارة إلى زيتون الجوف كمنتج زراعي بارز تشتهر به المنطقة.
وقدم "العيسى" شكره لأمانة الجوف على تهيئة أول المواقع للفنانين، وللمشاركين في الجدارية والتي من المؤمل أن تكون واحدة من علامات إبراز الفن في منطقة الجوف.
، شاهد .. فنانون وفنانات يحولون "طريق مكة" في سكاكا للوحة تشكيلية ،
المصدر : الخليج 365
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