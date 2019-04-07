محمد بن مسعود - الدمام - حصلت الباحثة مريم بنت موسى عثمان عقيلي، المحاضرة بقسم الشريعة والدراسات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان "آراء أبي اليسر البزدوي (ت:٣٩٤ هـ) الاعتقادية في كتابه أصول الدين عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة". "مريم" تحصد الدكتوراه في الشريعة بتقدير ممتاز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07 حصلت الباحثة مريم بنت موسى عثمان عقيلي، المحاضرة بقسم الشريعة والدراسات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان "آراء أبي اليسر البزدوي (ت:٣٩٤ هـ) الاعتقادية في كتابه أصول الدين عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة". Advertisements 07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 12:25 AM حصلت الباحثة مريم بنت موسى عثمان عقيلي، المحاضرة بقسم الشريعة والدراسات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وكانت الرسالة قد جاءت تحت عنوان "آراء أبي اليسر البزدوي (ت:٣٩٤ هـ) الاعتقادية في كتابه أصول الدين عرض ونقد في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة". ، "مريم" تحصد الدكتوراه في الشريعة بتقدير ممتاز ،

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