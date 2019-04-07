- 1/2
- 2/2
وقع مساء يوم السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك أثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد حريق.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية قد هرعت للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة.
هذا وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.
هذا ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا، ولم تعرف بعد أسباب الحريق والانفجار.
بالفيديو .. انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية باريسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
وقع مساء يوم السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك أثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد حريق.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية قد هرعت للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة.
هذا وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.
هذا ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا، ولم تعرف بعد أسباب الحريق والانفجار.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
12:49 AM
لم تعرف الأسباب حتى الآن
وقع مساء يوم السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك أثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد حريق.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية قد هرعت للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة.
هذا وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.
هذا ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا، ولم تعرف بعد أسباب الحريق والانفجار.
، بالفيديو .. انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية باريس ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.