، بالفيديو .. انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية باريس ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تعرف الأسباب حتى الآن

وقع مساء يوم السبت انفجار كبير في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، وذلك أثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد حريق.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، كانت قوات الإطفاء والحماية المدنية قد هرعت للتعامل مع حريق كبير اندلع داخل المبنى إلا أنه وأثناء مقاومة ألسنة اللهب وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة.

هذا وقد تمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق.

هذا ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا، ولم تعرف بعد أسباب الحريق والانفجار.