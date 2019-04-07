كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. وتوقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة منها تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم.
ولفتت الأرصاد إلى أن المناطق المذكورة ستتأثر بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر غبار وأمطار على 12 منطقة غدًا والأرصاد تكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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