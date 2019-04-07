شاهد: بعد تحقيقها جائزة سنغافورة العام الماضي .. وجدان الفرج تفوز بجائزة باريس الكبرى

حققت معلمة الفيزياء بالمدرسة الثانوية الأولى بالعوامية وجدان بنت محمد الفرج الفوز ضمن مجموعة (الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم) جائزة المجموعة الكبرى في منتدى تبادل الخبرات التعليمية العالمي (EducationExchange) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

مجموعة الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم

وضمت مجموعة الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم معلمي مايكروسوفت الخبراء: المعلمة وجدان بنت محمد الفرج، ومعلم التربية الفنية بمدرسة أبي قحافة المتوسطة بمكتب التعليم بغربي المدينة المنورة إبراهيم بن عسكر الجابري، ومعلمة التربية الفنية بمعهد الأمل الأول وبرامج تعدد العوق بمكتب التعليم بشمالي جدة مها بنت عبد العزيز الغامدي، ضمن الفريق السعودي المشارك، لتنجح هذه المجموعة (الفرج _ الجابري _ الغامدي) في الظفر بالفوز، فضلا عن جائزة المجموعة الكبرى.

قائدة ومحكمة

و اختارت شركة مايكروسوفت المعلمة وجدان الفرج؛ لتمثيل المملكة قائدة ومحكمة في هذا المنتدى، في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومايكروسوفت السعودية. وكانت وجدان الفرج قد ظفرت بالجائزة الكبرى في فئة المجموعات المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي، خلال فعاليات المنتدى العالمي الثاني لتبادل الخبرات التعليمية، الذي استضافته سنغافورة واختتم أعماله يوم الخميس 1439/6/27 هـ. وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى نتائج المجموعات والجوائز، مساء الخميس 1440/7/29هـ في ختام فعاليات المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة معلمي ومعلمات مايكروسوفت الخبراء حول العالم.

المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

مجموعة الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم وضمت مجموعة الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم معلمي مايكروسوفت الخبراء: المعلمة وجدان بنت محمد الفرج، ومعلم التربية الفنية بمدرسة أبي قحافة المتوسطة بمكتب التعليم بغربي المدينة المنورة إبراهيم بن عسكر الجابري، ومعلمة التربية الفنية بمعهد الأمل الأول وبرامج تعدد العوق بمكتب التعليم بشمالي جدة مها بنت عبد العزيز الغامدي، ضمن الفريق السعودي المشارك، لتنجح هذه المجموعة (الفرج _ الجابري _ الغامدي) في الظفر بالفوز، فضلا عن جائزة المجموعة الكبرى.