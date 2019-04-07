توضيح عاجل من سند محمد بن سلمان للزواج

أكد برنامج سند محمد بن سلمان أنه في حال تجاوزت مدة التسجيل في مبادرة سند الزواج 72 ساعة بدون تفعيل، يمكن إعادة التسجيل مرة أخرى على الرابط هنا وأعلن برنامج سند محمد بن سلمان، قبل أيام، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”، التي تعدُّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم. وتعدُّ مبادرة “سند الزواج” إحدى مبادرات برنامج “سند محمد بن سلمان”، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم المبادرة على التحقق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل:

وبعد إيداع أول عطاء بدأت الاستفسارات تتوالى عن خطوات التسجيل في البرنامج للحصول على دعم مبادرة الزواج”. ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

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– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.