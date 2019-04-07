“القصبي” يصدر قراراً بتكليف المهندس علي الغامدي بأمانة محافظة حفر الباطن

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (السبت)، عن صدور قرار الوزير المكلف الدكتور ماجد القصبي بتكليف أمين لمحافظة حفر الباطن. وأوضحت أن الوزير قرر تكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي بهذه المهمة؛ حيث سيتولى مهام أمانة المحافظة التي تعد من أكبر محافظات المنطقة الشرقية.

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