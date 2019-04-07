حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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. يتوقع بمشيئة الله تعالى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير ، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.





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