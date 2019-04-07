نائب وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة إمام وخطيب النماص

أجرى نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، اليوم السبت، اتصالاً هاتفيًا بإمام وخطيب جامع «آل زينب» بالنماص، الشيخ علي حسن مجدوع الشهري، اطمأن خلاله على صحته، عقب الطعنة التي تلقاها كتفه الأيسر، أثناء شروعه الصعود على المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، فيما أعلنت شرطة عسير عن القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، اعتدى بالطعن على الإمام الشهري ظهر أمس.

وعبر اتصال تليفوني، اطمأن نائب وزير «الشؤون الإسلامية» الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، على الحالة الصحية للشيخ مجدوع الشهري، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، مؤكدًا دعم ومساندة الوزارة له، فيما أكد إمام المسجد، شكره وتقديره لنائب الوزير، على الوقفة الإنسانية غير المستغربة منه في متابعة حالته الصحية، مشددًا على أن تلك الوقفة تعني له الكثير.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، اليوم السبت، القبض على الجاني، قائلًا: تم ظُهر أمس (الجمعة) الموافق 29/7/1440 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى.

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وأكد المتحدث، أن الشرطة ألقت القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

في السياق ذاته، زار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي، الإمام المصاب في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وقد أفادت مصادر «عاجل» في حينه، أن أحد الأشخاص باغت إمام المسجد، بعدة طعنات في كتفه، سقط على إثرها مغشيًا عليه، فيما بادر عدد من المصلين بالإمساك بالجاني والتحفظ عليه، حتى تم تسليمه للشرطة. وباشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على دوافع ارتكاب هذه الجريمة.