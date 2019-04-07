أمير نجران بالنيابة يوجه بإغلاق الطرق المتعرضة للسيول

وجَّه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ التدابير اللازمة؛ لإزالة مخلفات الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وبما يضمن السلامة للجميع.

جاء ذلك خلال متابعته لما تمر به المنطقة من تقلبات جوية يصاحبها هطول أمطار غزيرة بالمنطقة ومحافظات التابعة لها.

وأكد الأمير تركي على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة القيام بالمهام المناطة بها واتخاذ التدابير اللازمة، وسرعة العمل على تصريف مياه الأمطار، وإغلاق الطرق التي قد تتعرض للسيول جراء هطول الأمطار، وتكثيف التوعية لدى المواطنين في توخي الحذر والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار.

كما طالب بالقيام بأعمال الصيانة وما يلزم ضمانًا لسلامة العابرين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة اي طارئ.

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وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم» تتأثر بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.