«تعليم الشمالية» تدعو المنقولين والمنقولات لترتيب شرائح النقل الداخلي

دعت إدارة شؤون المعلمين بتعليم الحدود الشمالية، المعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات بالحركة الخارجية للمنطقة سواء من إدارات أخرى أو بين قطاعات الإدارة إلى ترتيب شرائح النقل الداخلي للقطاعات المنقولين إليها، من خلال حساباتهم بنظام «نور» اعتبارًا من يوم غد الأحد ويستمر حتى يوم الخميس 6 / 8 / 1440هـ .

وأوضحت إدارة شؤون المعلمين، أن نظام نور سيقوم بإدراج الشرائح الخاصة بقطاع النقل تلقائيًا حسب ترتيبها المعتمد مسبقًا، في حال عدم دخول المنقولين والمنقولات للنظام وترتيبها من قبلهم في الموعد المحدد .