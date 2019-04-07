سحب مُمطرة ورياح تحدّ من الرؤية على معظم مناطق المملكة.. الأحد

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأحد، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم» تتأثر بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة» والأجزاء الشرقية من تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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ووفق هيئة الأرصاد، فإن شرورة تُسجل أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 37 درجة، فيما كانت أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف، القريات» بـ11 درجة.

من جانبه، توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، الحالة الممطرة على بعض الأماكن خلال الساعات الـ24 المقبلة، في وقت وجّهت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار تستمر حتى ساعات المساء على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية.

وقال الحصيني- في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد على غرب الأفلاج ووادي الدواسر، وجنوب غرب عفيف، والطائف، والباحة، وعسير، ونجران وشرقها، مع رياح مثيرة للغبار».

وأضاف أنّ حركة السحب الرعدية الممطرة منذ صلاة الجمعة- أمس- حتى صباح اليوم السبت، أسفرت عن هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وتتراوح بين خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية وعسير والباحة، إضافة إلى شرق الطائف.