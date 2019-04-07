السعودية اليوم / الجيش اليمني يحبط محاولة حوثية للتقدم إلى مناطق محررة في مديرية عبس بحجة



عدن 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

أحبطت قوات من الجيش اليمني، تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مناطق محررة في مديرية عبس، شمال غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش صدت محاولة تقدمٍ فاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم على قرية المقاطعة الواقعة جنوب شرقي مديرية حيران شمال حجة.

وسقط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، فيما استعادت قوات الجيش عربة عسكرية، وسيارة إسعاف ومدفعا من نوع بي 10، وأسلحة خفيفة ومتوسطة.

من جهة أخرى هاجمت طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية ودمرت عربات حوثية في مزارع الجر وقرية الحمراء جنوب شرقي مديرية حيران.

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