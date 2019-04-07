السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تواصل معالجة التشوه البصري بمركز روام التابع للمحافظة



محايل 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

أزالت بلدية رجال ألمع ممثلة بإدارة الخدمات البلدية، بعض التشوهات البصرية على عدد من المرافق والشوارع المحورية داخل المحافظة والمراكز التابعه لها .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ ، أن البلدية قامت بإزالة 5 طن من المواد الصلبة بمركز روام التابع للمحافظة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

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