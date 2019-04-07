السعودية اليوم / وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تُنظم ملتقى الموارد البشرية



بريدة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم ممثلاً بالجمعية الخيرية لتطوير وتنمية العمل التطوعي "تطوير" ، اليوم ملتقى الموارد البشرية ضمن برامج الجمعية في دعم ومساندة القطاع غير الربحي وذلك في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة .

ويهدف الملتقى لتعزيز ممارسات الموارد البشرية في الجهات غير الربحية والقطاع الخاص بالمنطقة والذي تتم فيه مناقشة بعض المحاور الرئيسية في الموضوع عبر استضافة اساتذه متخصصين للخروج بتوصيات يكون لها بالغ الأثر على القطاع الخاص والجهات غير الربحية والمتطوعين .

ورحب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق في كلمته خلال افتتاح الملتقى بالحضور والمشاركين ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات وكما يأمله الجميع .

بعدها انطلقت الجلسة الأولى للملتقى بعنوان " مفهوم أدارة الموارد البشرية وأهميتها في الجهات غير الربحية " وناقشت " آليات في تأسيس وحدة الموارد البشرية " ، و "عرض تجربة في الموارد البشرية ( تأسيس - إعداد خطة ) .

وجاءت الجلسة الثانية للملتقى بعنوان " إدار المتطوعين والمحافظة عليها " وتناولت تجربة في إدارة المتطوعين " ، و " عوامل نجاح وحدة الموارد البشرية " .

وفي نهاية الملتقى قُدم عدد من التوصيات ، كما تم كرم المشاركين والجهات المشاركة في إنجاح الملتقى .

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