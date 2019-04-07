الجيش اليمني يسيطر على موقع جديد شرق صنعاء

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - واس

سيطرت وحدات من الجيش اليمني، على موقع جديد في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، إن الجيش اليمني، مسنودًا بطيران تحالف دعم الشرعية باليمن استعاد السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم، مضيفًا أن الجيش اليمني، شن عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأشار إلى إن مقاتلات دعم الشرعية باليمن شنت غارات ساندت قوات الجيش واستهدفت تعزيزات للمتمردين الحوثيين إلى مناطق المواجهات.

وبحسب المصدر فإن المعارك لا تزال على أشدها وحقق الجيش اليمني، فيها تقدمًا متسارعًا فيما تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.