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هنا رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

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2019-04-07

هنا رابط التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت حملة الراجحي الخيرية للحج بدء استقبال طلبات الحج لهذا العام 1440هـ من اليوم الأحد 2/ 8/ 1440هـ.

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وأوضحت الحملة أنه يتم استقبال الطلبات من خلال الجهات الخيرية المعتمدة، ويمكن الوصول لبيانات الجهات في مختلف مناطق المملكة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: هنا

وحذرت إدارة حملة الراجحي للحج من التعامل مع أي جهة أو شخص يشترط رسوم مالية لتقديم أي خدمة تخص أعمال الحملة.





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