شكرا لقرائتكم خبر عن «الغامدي» أميناً لحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم السبت، قراراً يقضي بتكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي أميناً لأمانة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية. وكان «الغامدي» يشغل منصب وكيل مساعد للتعمير والمشاريع بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة محافظة جدة.

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