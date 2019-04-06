وزير خارجية سلطنة عمان للعرب: إسرائيل غير مطمئنة وعلينا تبديد مخاوفها!

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم السبت، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، أن على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل لتبديد مخاوفها في المنطقة عبر اتفاقات وإجراءات.

وقال الوزير العماني في ندوة تحت عنوان النظرة الجيوسياسية في إطار أعمال المنتدى، الذي بدأت أعماله السبت في السويمة على شاطئ البحر الميت بمشاركة وزيري خارجية الأردن وهولندا ووزير الدفاع اللبناني: إن “الغرب قدم لإسرائيل الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري وأصبح بيدها كل وسائل القوة”.

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وأضاف أن “إسرائيل ورغم ما قلناه عن قوة تمتلكها فهي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون إنسان.. هي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها في هذه المنطقة”.

وتابع علوي: “نحن العرب يجب أن يكون لدينا القدرة لتبديد هذه المخاوف بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا.. يجب أن نبحث كيف نشجع الدولة الإسرائيلية لتشعر أنها جزء من منطقة الشرق الأوسط”.

واعتبر علوي أن الإسرائيليين لديهم مشكلة في الثقة بالعرب، ورأى أن إسرائيل تشعر أنها في منطقة تهدد مستقبلهم وهذا غير صحيح، قائلًا: علينا وعلى الفلسطينيين أن نساعد إسرائيل في تبديد الخوف الذي يهددهم.