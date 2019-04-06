5 ضوابط واجبة لتوفير بيئة آمنة للمرأة.. والعمل تتوعد غير الملتزمين

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بضوابط الدليل الموحد لبيئة عمل المرأة.

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وقدمت العمل بعض الضوابط الواجبة على أصحاب العمل، وهي: توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، كما يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال.

وتابعت وزارة العمل أنه ينبغي توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية.

وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، فقالت العمل: إنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، كما يجب توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.