هنقرستيشن شريكًا للتجارة الإلكتروني في ملتقى بيبان الشرقية

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الشرقية

شاركت هنقرستيشن، أكبر تطبيق توصيل للطعام بالمنطقة، في ملتقى بيبان الشرقية بشراكة للتجارة الإلكترونية؛ كونها إحدى أكثر الشركات نجاحًا في مجال التجارة الإلكترونية.

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وتقدم هنقرستيشن من خلال جناحها عددًا من الشراكات الإستراتيجية مع المطاعم التجارية المملوكة لرواد ورائدات أعمال المنطقة، ويأتي ذلك إيمانًا منها بالقيمة المضافة للمنضمين في تطبيقها؛ كونه الأكثر استخدامًا للطلبات في المملكة.

الجدير بالذكر أن هنقرستيشن تشارك منشآت في مختلف ملتقياتها المتخصصة في بيبان، وتقدم عددًا من الخدمات لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال، مما يساهم في تفعيل دورها الريادي تجاه تلبية ما يطمح إليه عملاؤها.