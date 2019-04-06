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عائض القرني: هذه بعض أسباب نجاح الزوجين
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الشيخ الدكتور عائض القرني عن بعض أسباب نجاح الزوجين.
وقال القرني: إن من أسباب نجاح الزوجين، جعل الحوار والتفاهم والنقاش البديل الصحيح مكان اللعن والشتم والضرب والطلاق، مشددًا على ضرورة التحلي بالصبر، والتحمل، وكظم الغيظ، وستر العيب؛ لأنها من أجمل صفات الزوجين وأنبل أخلاقهما.
في سياق آخر، أوضح القرني أن “لا حول ولا قوة إلّا بالله”، معناها تجريد العبد من أي قوّة تحت قوّة الله، فلا يملك تصريفًا، ولا تدبيرًا، ولا تقديمًا، ولا تأخيرًا إلّا بإذن الله وقضائه وقدره، وأن النفع، والضُّر، والرزق، والنصر، حقيقة من الله وحده، جلّ في عُلاه.
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