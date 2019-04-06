“التعليم” تحذر الإداريين والمكلفين: عليكم بتمديد التكليف قبل انتهاء فترته

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

وجهت وزارة التعليم جميع موظفي وموظفات الكادر الإداري المكلفين بالعمل في إدارات التعليم من إدارات تعليمية أخرى بصفة نظامية عن طريق نظام “فارس” القيام بطلب تمديد التكليف قبل انتهاء فترته، محذرة من أن تجاهل هذه التعليمات سيؤدي إلى إيقاف الراتب.

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جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم الطائف وجهته لجميع الإدارات والمكاتب والأقسام والمدارس.

ولاحظت الوزارة تجاهل بعض موظفي وموظفات الكادر الإداري المكلفين بالعمل من إدارات تعليمية أخرى بصفة نظامية متابعة قرارات التكليف الصادرة في النظام ومعرفة تاريخ انتهاء فترة التكليف، ما قد يتسبب في انتهاء التكليف وإيقاف الراتب بعد انتهاء الفترة، بحسب البيان.

وناشدت: “نرجو إبلاغ جميع منسوبيكم من الكادر الإداري المكلفين بالعمل لدينا من الإدارات التعليمية الأخرى بمتابعة قرارات التكليف عن طريق الخدمة الذاتية بنظام فارس والقيام بطلب تمديد التكليف قبل انتهاء فترة التكليف”.