استعلام عن حالة تأشيرة مقيم برقم الاقامة ومعرفة مدة صلاحية التأشيرة “أبشر”

نتابع استعلام عن حالة تأشيرة خروج نهائي أو الاستعلام عن خروج نهائي مقيم برقم الاقامة، حيث يستهدف الكثير من المواطنين والمقيمين البحث عن خدمات الاستعلامات الالكترونية من خلال بوابة أبشر، والتي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية تحديداً بغرض الاستفسار عن وضعية التأشيرات ومعرفة تاريخ إصدارها وموعد انتهائها حتى يتجنب المقيم التعرض لأي عقوبات أو غرامة تأخير عند انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد صدورها.

وزارة الداخلية توفر إمكانية الاستعلام عن خروج نهائي مقيم الكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، لمعرفة نوع التأشيره وميعاد صدورها والتاريخ المحدد لانتهاء صلاحيتها وأي بيانات أخرى، وخطوات الاستعلام هنا نوضحها لكم تابعوا معنا.

استعلام عن حالة تأشيرة الخروج النهائي

يحتاج الوافدون إلى معرفة مدة صلاحية التأشيرة برقم الاقامة عبر البوابة الالكترونية أبشر، ومن خلال صفحة الاستعلامات الإلكترونية التي وفرتها على مواقعها إليكم خطوات التحقق:

سجل دخولك على موقع خدمات الاستعلام عن أبشر للمقيمين.

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من الصفحة الرئيسية اختر استعلامات إلكترونية ومنها حدد الاستعلام عن صلاحية تأشيرة سعودية.

أدخل البيانات ممثلةً في رقم الهوية، رقم الرخصة رمز التحقق الذي يظهره الموقع ليثبت إنك إنسان حقيقي.

في النهاية عليك إما تكتب رقم التأشيرة أو تكتب رقم جواز السفر.

بعد إدخال كل البيانات المطلوبة اضغط على عرض فيقدم لك الموقع كل المعلومات المطلوبة بخصوص استعلام عن حالة تأشيرة مقيم برقم الاقامة الكترونيا، وبذلك تكون استعلمت عن التأشيرة بأبسط الطرق دون حاجة للذهاب للمقر الرسمي وهذه من الخدمات التي وفرتها الداخلية تيسيراً على الوفود والمواطنين.← آخر موضوع: جدول ترتيب فرق "الدوري الإسباني" عقب انتهاء مباراة "برشلونة" و"أتلتيكو مدريد"، وتاريخ المسابقة منذ بدايتها