نتائج قياس برقم الهوية فقط “qiyas sa” رابط الاستعلام عن النتائج

نتائج قياس برقم الهوية فقط من أكثر ما يهم كل المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، حيث قام المركز الوطني للقياس بالسعودية بالإعلان عن إنطلاق نتائج قياس الإختبارات الخاصة بكفايات المعلمين والمعلمات في وقت سابق، وهذه الإختبارات بهدف التحقق من مدى توافر معايير التدريس في المعلمين، ويُمكن الإستعلام عن نتائج القياس من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية؛ لمعرفة الدرجات التي حصل عليها المتقدم في إختبار القدرات العامة.

طريقة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية فقط

يتم الإعلان عن نتائج القياس الورقية بعد مرور شهر على موعد إنتهاء الإختبار، وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح النتائج، ويراعي المركز الدقة في تحليل النتائج قبل التهيئة لموعد الإعلان عنها، ويُمكن الإستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى موقع قياس النتائج عبر الضغط على اسم الموقع.

ثم قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول، سوف تنتقل مباشرةً إلى الملف الخاص بك على موقع قياس النتائج.

ستلاحظ ظهور عدد من الخيارات ومنها، الإختبارات المسجلة، والمتاحة للتسجيل، والسابقة، والملغاة.

إختار الإختبارات المسجلة، وسوف تظهر لك نتائج القياس.

قم بالضغط على خيار النتائج.

سيتم تحويلك تلقائياً إلى الصفحة الخاصة بنتائج القياس الإلكترونية.

إختار من القائمة المنسدلة أمامك خيار (قياس كفايات المعلمين والمعلمات).

في النهاية، إضغط على زر (بحث).

نصائح هامة عند الإستعلام عن نتائج القياس

توجد مجموعة من التعليمات التي يجب على المستفيد معرفتها؛ لكي يسهل عليه الإستفادة من الخدمات المُقدمة على الموقع، وهذه التعليمات هي:

من المحتمل أن تجد الموقع الإلكتروني لايعمل عند الدخول إليه نتيجة الضغط عليه، وهنا يجب محاولة تحميله مرة أخرى حتى يُمكن الوصول إلى الصفحة الخاصة بنتائج القياس.

يقوم المركز بإعطاء المستفيد خمس فرص لدخول إختبار القدرات، ويمكنه أيضاً أن يحصل على فرصة سادسة، ولكن بعد مرور 3 سنوات على أول إختبار.

في حالة عدم رضى المستفيد عن نتيجته، يمكنه دخول الإختبار مرة أخرى، وذلك من أجل تحسين درجاته، وخاصةً إذا كان يرغب في التحسين، ولكن لا يُشترط أخذ جميع فرص التسجيل في الإختبار.

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول نتائج قياس برقم الهوية فقط وإن كان لديكم أي استفسارات حول نتائج قياس يمكنكم أن تتركوها لنا في صندوق التعليقات.← آخر موضوع: جدول ترتيب فرق "الدوري الإسباني" عقب انتهاء مباراة "برشلونة" و"أتلتيكو مدريد"، وتاريخ المسابقة منذ بدايتها