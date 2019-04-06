تكريم طالبة جامعية قادت حافلة لإيصال زميلاتها وأنقذت سائقها

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الباحة) وجه مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين إدارة العلاقات العامة بتكريم الطالبة أميرة الغامدي من «كلية إدارة الأعمال» نظير عملها المميز ودورها في إنقاذ سائق الحافلة التي تقلهن، وقيادتها للسيارة لإيصال زميلاتها إلى الجامعة بدلاً عنه.

وجه مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين إدارة العلاقات العامة بتكريم الطالبة أميرة الغامدي من «كلية إدارة الأعمال» نظير عملها المميز ودورها في إنقاذ سائق الحافلة التي تقلهن، وقيادتها للسيارة لإيصال زميلاتها إلى الجامعة بدلاً عنه.

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