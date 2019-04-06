شكرا لقرائتكم خبر عن آل منصور: 24 ألف إصابة بالأورام السرطانية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) كشف رئيس المجموعة كشف رئيس المجموعة السعودية لأورام الغدد اللمفاوية استشاري أورام الغدد اللمفاوية الدكتور مبارك آل منصور، تجاوز عدد حالات الإصابة بالأورام السرطانية في المملكة 24 ألف حالة في 2018، تمثل أورام الغدد الليمفاوية ما يزيد على 11% منها. جاء ذلك خلال افتتاح المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور محمد الزهراني، أمس (السبت)، فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لأورام الغدد اللمفاوية بعنوان «المستجدات والأبحاث في أورام الغدد اللمفاوية في المجال البيولوجي التشخيصي العلاجي»، التي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، ممثّلة بمركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام، بالتعاون مع المجموعة السعودية لأورام الغدد اللمفاوية، والجمعية السعودية للأورام.



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