شكرا لقرائتكم خبر عن دبلومات متخصصة في الحج والعمرة بجامعة طيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت مجلة الحج والعمرة، عن إنشاء مركز يمنح دبلومات متخصصة في أعمال الحج والعمرة والزيارة، في جامعة طيبة، خلال الفترة القادمة.

وتطرق العدد الجديد الصادر عن وزارة الحج والعمرة، للطموحات المستقبلية لجامعة طيبة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين وهو توسيع المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة، واهتمام المؤسسات المعنية بخدمات الحج والعمرة ببرنامج الإثراء الثقافي لضيوف الرحمن.

وأبرزت المجلة المنجزات الكبيرة المحققة، في ما يتعلق بتقدم ورقي هذه الخدمات الضامنة لراحة المسلمين الحجاج والزوار داخل الحرمين الشريفين وساحاتها ومرافقها لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ووضعها في مقدمة اهتماماتها، مخصصة موضوع غلافها للمدينة المنورة وفضائلها ومعالمها التاريخية، والجهود التي تبذل سنوياً لخدمة زائريها من الحجاج والمعتمرين.

من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن في افتتاحية العدد أن النجاحات المتواصلة في الحج والعمرة، نتاج للاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة للحرمين الشريفين وقاصديهما.