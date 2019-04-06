شكرا لقرائتكم خبر عن وجدان الفرج تحقق جائزة باريس الكبرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حققت معلمة الفيزياء بالمدرسة الثانوية الأولى بالعوامية وجدان بنت محمد الفرج الفوز ضمن مجموعة (الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم) جائزة المجموعة الكبرى في منتدى تبادل الخبرات التعليمية العالمي (EducationExchange) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وضمت مجموعة الابتكار وتوظيف التقنية في التعليم معلمي مايكروسوفت الخبراء: المعلمة وجدان بنت محمد الفرج، ومعلم التربية الفنية بمدرسة أبي قحافة المتوسطة بمكتب التعليم بغربي المدينة المنورة إبراهيم بن عسكر الجابري، ومعلمة التربية الفنية بمعهد الأمل الأول وبرامج تعدد العوق بمكتب التعليم بشمالي جدة مها بنت عبد العزيز الغامدي، ضمن الفريق السعودي المشارك، لتنجح هذه المجموعة (الفرج _ الجابري _ الغامدي) في الظفر بالفوز، فضلا عن جائزة المجموعة الكبرى.

وأعلنت اللجنة المنظمة لهذا المنتدى نتائج المجموعات والجوائز، مساء الخميس ٢٩ / ٧ / ١٤٤٠ هـ في ختام فعاليات المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة معلمي ومعلمات مايكروسوفت الخبراء حول العالم.

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و اختارت شركة مايكروسوفت المعلمة وجدان الفرج؛ لتمثيل المملكة قائدة ومحكمة في هذا المنتدى، في إطار الشراكة بين وزارة التعليم ومايكروسوفت السعودية.

وكانت وجدان الفرج قد ظفرت بالجائزة الكبرى في فئة المجموعات المطبقة لمهارات التفكير الحاسوبي، خلال فعاليات المنتدى العالمي الثاني لتبادل الخبرات التعليمية، الذي استضافته سنغافورة واختتم أعماله يوم الخميس ٢٧ / ٦ / ١٤٣٩ هـ

إلى ذلك، عبر مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الإنجاز العالمي للمملكة، مقدما أصدق تهانيه، وأوفى تبريكاته للمعلمة وجدان الفرج، ولزملائها وزميلاتها كافة، مثنيا على جهود ونواتج (نادي معلمات مايكروسوفت الخبيرات بقطاع القطيف) بإشراف رئيسة شعبة الحاسب الآلي بالمكتب ولاء بنت محمد الشخص، ومشرفة الشعبة هيفاء بنت عبد العزيز الشمري.

وأشاد العليط بأداء الشؤون التعليمية للبنات بمكتب التعليم بمحافظة القطيف منوها بدور المساعدة للشؤون التعليمية نورة بنت عوض الخالدي في تحقيق طيف متتابع من الإنجازات ومراكز التفوق على المستويات المحلية والوطنية والعالمية في مختلف المحافل والمنافسات التعليمية.