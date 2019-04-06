شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تطلق الاعتماد المهني السعودي للمحاماة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أطلقت الهيئة أطلقت الهيئة السعودية للمحامين، برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامين، وهو موجّه للممارسين القانونيين في المملكة؛ بحيث يتضمن وضع إطار وطني موحد لتأهيل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية القانونية؛ بهدف التحقق من حصول الممارسين على التأهيل اللازم من كفاية المعرفة وكفاءة المهارة اللازمين لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتحقق من الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها. ويُعد الاعتماد رحلة تأهيل مستمرة، تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونية محليا، ويسهم في رفع تصنيف المملكة القانوني دوليا، كما أنه يؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتياز اختبارات مهنية في دول أخرى. ويمتاز الاعتماد بمزاوجة التأهيل بالتدريب المستمر، ما يضمن ديمومة المعرفة واستدامة ضوابط الترخيص طيلة فترة سريان مدة القيد في سجل الممارسين، وحماية حقوق المستفيد. كما يرتبط الاعتماد بالتصنيف المهني للتحقق من سنوات الخبرة من خلال معايير موضوعية يمكن قياسها. ومن جهة أخرى يوفر الاعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تمكّن متخذي القرار من إصدار التشريعات التي ترفع مستوى الممارسة وتعالج الفجوات فيها مستقبلا، ويعالج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافية في وقت وجيز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المحامين» تطلق الاعتماد المهني السعودي للمحاماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.