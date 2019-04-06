الغامدي أمينا لمحافظة حفر الباطن

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حفر الباطن) أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، قراراً يقضي بتكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي أميناً لأمانة محافظة حفر الباطن التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، قراراً يقضي بتكليف المهندس علي بن سعيد الغامدي أميناً لأمانة محافظة حفر الباطن التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.

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